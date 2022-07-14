Разом з тим велика частина області, як і раніше, знаходиться під тимчасовою окупацією.

Бійці української армії відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області, як і раніше, знаходиться під тимчасовою окупацією.

Про це повідомив в.о. голови обласної Військової адміністрації Дмитро Бутрій під час брифінгу.

За словами Бутрія, звільнені населені пункти дуже страждають, тому що російські військові їх постійно обстрілюють. Вони терплять великі руйнування, знищуються дитячі садки, школи та житлові будинки.

Всього в Херсонській області – 656 населених пунктів, які чекають приходу Збройних сил України. Більша частина з них ще з перших днів повномасштабної війни перебуває під контролем окупантів.

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На Херсонському напрямку підрозділи ЗСУ продовжують активно просуватися на лінії фронту і звільняти наші території від російських загарбників, заявив Головнокомандувач.

Він також зазначив, що зараз більшість зусиль окупантів зосереджена на півночі Луганської та Донецької областей у спробі витіснити ЗСУ із займаних позицій. Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Слов'янськ, Святогірськ-Слов'янськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар.

Як уже писав УНІАН, жителів Херсонської області закликають терміново евакуюватися, а ті, хто не може виїхати з регіону, повинні підготувати укриття, а також запас води та їжі на період, коли відбуватиметься деокупація області.

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