Пресофіцер бригади розповів, що бійці 72 ОМБр, які боронили Вугледар продовжують тримати оборону, але вже на нових рубежах.

Після виходу з Вугледара 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців продовжує тримати оборону на тому ж напрямку, недалеко віж окупованого росіянами міста.

Як розповів Суспільному одного з військовослужбовців бригади, окремі батальйони значних втрат під час боїв за Вугледар. Наразі вона перебуватимуть у Донецькій області на "відтяжці", на відстані 10-15 км від лінії фронту. Військовий пояснив:

"За цей час їх планують доукомплектувати. Решта підрозділів триматимуть оборону на цьому напрямку".

Інший військовий з цієї бригади стверджує, що вони залишаються на тому ж напрямку через те, що їх немає ким замінити, хоча з серпня 2022 року у 72 ОМБр не було ротації.

У пресслужбі бригади повідомили журналістам, що у "зв'язку із важкою ситуацією на напрямку, робота з медіа на паузі". Водночас у коментарі hromadske пресофіцер бригади Арсеній Приліпка розповів, що бійці 72 ОМБр, які боронили Вугледар продовжують тримати оборону, але вже на нових рубежах.

Журналісти також звернулись до Генштабу із запитанням, чи повʼязана складна ротація 72-ої ОМБр із випадками СЗЧ в 123 бригаді ТРО. Там повідомили, що наразі не коментують те, що відбувається на вугледарському напрямку, бо "розголошення цієї інформації може призвести до обізнаності противника".

Війна в Україні - ситуація з 72-ої ОМБр

2 жовтня стало відомо, що Сили оборони України вийшли з міста Вугледар Донецької області.

"Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України", - заявило ОСУВ "Хортиця".

Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова повідомила, що бійцям 72 ОМБр після виходу з Вугледару сказали без відпочинку знову займати позиції, хоча під боком 123 Миколаївське ТрО. Вона стверджує, що 123-тя бригада ТрО мала підтримати 72 ОМБр у Вугледарі, але бійці "просто відмовляються заходити", а піхота "десь порозбігалась". За словами журналістки, 72-га бригада вийшла з Вугледара з втратами.

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