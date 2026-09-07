У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину

Графік роботи громадського транспорту в Києві збільшать на одну годину.

З опівночі 10 вересня комендантська година у Києві триватиме з 01 години ночі до 5:00 ранку. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, Рада оборони Києва ухвалила це рішення відповідно до постанови уряду та деяких ініціатив міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці.

"Комендантська година буде, за рішенням уряду, скорочена на одну годину. І триватиме з 01 години до 5:00 ранку", - наголосив Кличко.

Зокрема, ці зміни стануть чинними з 00 години 10 вересня.

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"Відповідно графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину", - наголосив Кличко.

Однак, графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється.

Також, як зазначив міський голова, під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує 4 автобусні маршрути для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу.

Разом з тим, мер повідомив, що сповіщення "Повітряна тривога" за різними рівнями загроз вже працюють у міському мобільному застосунку "Київ Цифровий".

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Як повідомляв УНІАН, з 6 вересня в Києві запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Зокрема, тепер у випадку дронових загроз відбувається сповіщення про "жовтий рівень" тривоги, а у випадку масованої дронової загрози, ракетної загрози чи ракетно-дронової – "червоний рівень".

Можливість зміни режиму комендантської години пов’язана з потребою забезпечення роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, необхідна адаптація роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак.

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