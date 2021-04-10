Олексій Резніков наголосив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку ситуації.

Перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не планує жодної атаки через стягування Росією своїх військ до кордону.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС Україна.

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За словами міністра, Україна готова до будь-яких варіантів розвитку ситуації.

"Це перебуває під контролем верховного головнокомандувача і головнокомандувача Збройних сил... Президент постійно збирає наради. Але ми абсолютно публічно говоримо, що не бажаємо і не маємо наміру у військовий спосіб вирішити цю ситуацію. Тільки політико-дипломатичним шляхом, іншого не може бути.", - наголосив він.

Резніков підкреслив, що втрати життя цивільних чи військовослужбовців ЗСУ неприпустимі.

Водночас він висловив упевненість, що переважна більшість українців готова захищати свою країну, і що сценарію 2014 року, коли Україна втратила Крим та частину Донецької і Луганської областей, не буде.

"Через фронт у нас пройшло, якщо не помиляюсь, до 500 тисяч українців. Це потенціал резервістської армії, яка була на фронті, а плюс додамо сюди їхніх родичів, і от вже ми розуміємо мультиплікатор, який говорить про те, що люди точно знають, як тримати зброю в руках і воювати. Відповідно, майже кожен буде захищати свою домівку і вулицю", - зазначив віце-прем'єр-міністр.

На його думку, окупація неможлива навіть у разі прориву ворога за рахунок технічних можливостей, адже утримувати окуповані території він не зможе.

"Одразу скажу: ніякої атаки з боку України ніхто не планує. Тому те, на що посилаються бойовики та окупаційні режими РФ в ОРДЛО, - це надумані меседжі, щоб самим фактом їхнього озвучення показати ризик появи ще одного "розіп'ятого хлопчика". Ніхто нікого атакувати не планує", - наголосив Резніков.

Стягування військ РФ до кордону України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Антоніна Доломанжи