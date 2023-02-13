На засіданні також заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки.

У понеділок, 13 лютого 2023 року, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому говорили про постачання зброї та снарядів на фронт.

Як зазначив у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, також заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки.

"Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості", – наголосив він.

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Також Зеленський повідомив, що сьогодні представив нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ – Василя Малюка та Ігоря Клименка.

"Впевнений, що вони обидва – на своїх місцях. Там, де вони справді корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни – на війні разом зі своїми колегами", – зазначив президент України.

Він сказав, що у новопризначених посадовців уже є значні результати в захисті держави, і вони "точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах".

Війна в Україні: актуальні новини

Українські захисники продовжують завдавати втрат ворогові. Над Бахмутом Донецької області наші воїни збили Су-24, який належить російській приватній військовій компанії "Вагнер". Саме цей літак використовувався під час зйомок пропагандистського ролика, в якому ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин викликав президента України Володимира Зеленського на повітряну дуель.

Тим часом російські окупаційні війська відчайдушно намагаються проломити українську оборону на Донбасі. Командування Збройних сил РФ навіть кидає в бій корабельних матросів під виглядом морської піхоти.

Не припиняється і робота з надання Україні нового озброєння. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген заявив, що не підтримує риторику про "червоні лінії" для України в питанні надання військової допомоги Києву й не виключив передачу країні винищувачів F-16.

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