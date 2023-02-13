Він заявив, що в питанні надання військової допомоги Києву потрібна комбінація декількох видів озброєння.

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген заявив, що не підтримує риторику про "червоні лінії" для України в питанні надання військової допомоги Києву й не виключив передачу країні винищувачів F-16.

Як зазначив дипломат в інтерв'ю DW, важливо орієнтуватися не реальні потреби України на фронті замість того, щоб придумувати будь-які обмеження.

"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно", - сказав він.

У цьому контексті він згадав про думку деяких військових експертів, які кажуть, що ЗСУ потрібна "комбінація декількох видів озброєння": танків, артилерії та винищувачів. Останні особливо важливі, адже допоможуть захистити повітряний простір України, заявив дипломат.

Також Хойсген визнав, що на Заході присутня певна втома від теми з приводу військової допомоги Україні. Тут потрібно проявити "лідерство" й донести до суспільства, що в разі перемоги в цій війні лідера РФ Володимира Путіна - наступними мішенями стануть інші країни. Зокрема, Молдова.

"Запитайте у країн Балтії - вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська в їхній бік. Тому ми повинні бути твердими, ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - підкреслив Хойсген.

Поставка винищувачів F-16 Україні

Наразі Україна продовжує наполягати на передачі винищувачів F-16 в рамках військової допомоги з боку партнерів. Нещодавно розмови про це перейшли до більш конкретних дискусій на тлі візиту лідера країни Володимира Зеленського до Великобританії.

Під час свого виступу перед парламентом Британії 8 лютого Зеленський закликав партнерів зважитися на передачу винищувачів України, а також зробив символічний подарунок і подарував Великій Британії шолом українського пілота з відповідним проханням.

10 лютого стало відомо, що Україна подала офіційний запит Нідерландам про постачання винищувачів F-16. Зараз він знаходиться на стадії обговорення уряду. На тлі цього Варшава також заявила про свій намір передати винищувачі Україні.

Вже 11 лютого США відзначили, що будь-яка країна НАТО може самостійно передати Україні винищувачі.

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