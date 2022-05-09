Він упевнений, що ядерної війни не буде.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович спрогнозував подальший розвиток подій у війні Росії проти України.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович вирішив перевести з "кремлівської на російську" висловлювання президент РФ Путіна про те, що "ми повинні вберегти світ від війни".

"Ядерної війни не буде. Війни з НАТО не буде. Буде млява спроба вирішити три основні завдання: вихід на межі Луганська, вихід на межі Донецька і Херсона, і далі спроба утримання кордонів шляхом проведення прихованої мобілізації, зняття техніки зі зберігання і створення угруповання, яке буде переводити боротьбу в партер, яка була з літа 2015-го по лютий 22-го, з торгівлею на переговорах, створенням власних переговорних майданчиків на тему давайте якусь угоду типу "Мінськ-3" підпишемо або "Стамбул-1", де нібито українська сторона визнає реалії", - розповів він.

За його словами, ймовірність закріплення "Херсонської Народної Республіки", "Таврійського краю" або визнання так званих "ЛНР"/"ДНР" частиною Росії залежить від обставин.

"Це крайній сценарій. Не ядерна зброя, зауважте. Не повна мобілізація, а це крайній сценарій, що різко погіршує ситуацію, загострює її для Кремля. І вони залишають її, по-перше, вони будуть цим загрожувати. По-друге, на випадок якщо переговори підуть не за їх сценарієм. І ще побачимо, які санкції будуть. Тому все з ними ясно, з цією війною. І все це залежить від того, як західні союзники поставлять нам важку зброю, якою ми можемо зірвати ці плани", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, що під час промови на параді до Дня Перемоги Путін заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії" з боку НАТО.

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