Російський диктатор під час виступу на параді згадав про "спецоперацію" в Україні, виправдавши свої дії.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії" з боку НАТО.

Про це він заявив під час промови на параді до Дня перемоги в Москві.

"У грудні минулого року ми пропонували укласти договір про гарантії безпеки. Все даремно... Країни НАТО не захотіли почути нас, у них були зовсім інші плани. Нам погрожували вторгненням на наші території, зокрема до Криму. Було очевидно, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим. Небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії", - заявив Путін.

Попри прогнози багатьох аналітиків та військових експертів, Путін не оголосив війну Україні та мобілізацію в Росії.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський у своїй промові з нагоди Дня перемоги над нацизмом заявив, що зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного.

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