Генштаб розповів головне про дії окупантів цієї доби.

Російські окупанти протягом доби безуспішно намагалися наступати на Куп'янському та Авдіївському напрямках, але невдача спіткала їх не лише там.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулося 23 бойових зіткнення.

"На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки Харківської області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на цьому напрямку окупанти також завдали авіаційних ударів, здійснили артилерійські та мінометні обстріли ряду населених пунктів.

На Авдіївському напрямку загарбники також вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Вони також завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського, а артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

"На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області", - повідомили у Генштабі.

Там окупанти задіяли авіацію та артилерію - обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області", - йдеться у повідомленні і зазначається, що на цьому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки, а артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області; від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

"На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Ще по ряду населених пунктів росіяни били з артилерії, додав Генштаб.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти завдали авіаційного удару в районі Степного Сумської області, а також здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

Сьогодні ЗСУ вдарили по важливому об'єкту РФ

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зверненні сьогодні, 15 серпня, Генштаб повідомив про чергові удари по російських окупантах та уражені цілі, серед яких є важливий об’єкт ворога.

Так, зокрема авіація Сил оборони України протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт окупантів.

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