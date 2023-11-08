Десантний корабель може стати "донором" для інших таких "пенсіонерів".

У ВМС ЗСУ розповіли, що наразі відомо про долю двох російських кораблів, які були уражені під час атаки ЗСУ.

Свою думку висловив під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, великий десантний корабель "Мінськ", який було уражено у вересні у тимчасово окупованому Севастополі, не підлягає відновленню.

"На думку ВМС ЗСУ, по-перше, цей десантний корабель не підлягає відновленню через пошкодження, які він отримав. По-друге, він дуже старий та, по-третє – він дуже зношений. Тобто, новина про те, що його розбирають, має цілком логічне пояснення. Тому що насправді нічого іншого з цим кораблем зробити й не можна", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Він додав, що всі заяви про нібито відновлення цього російського корабля можуть мати лише одну мету – пропаганда, бо відновлювати такий старий корабель старого проєкт немає сенсу.

За словами речника, скоріш за все, "Мінськ" мають розібрати на запчастини, тому що РФ має інші кораблі цієї серії, які так само старі. Водночас пошкоджений "Мінськ" може стати для них донором, що, на думку Плетенчука, в умовах санкційного тиску на РФ, цілком логічно.

Також Плетенчук прокоментував інформацію щодо малого ракетного корабля "Аскольд", який, за попередніми даними, 4 листопада був пошкоджений у Керчі внаслідок атаки ЗСУ.

Плетенчук зазначив, що наразі даних про наслідки влучання досить мало. Зокрема, є світлина, яка неінформативна.

"Ми бачимо лише, що пошкоджено центральну частину настройки шахт (пристрої для завантаження ракет – УНІАН)… Тому звісно треба чекати на подальшу інформацію. Як ви бачите його ("Аскольд" - УНІАН) в принципі не вважають знищеним – цей корабель не додали до списку знищених кораблів", - пояснив речник.

Він наголосив, що тому ця інформація зараз перебуває в стадії уточнення щодо характеру та об'єму пошкоджень.

"Одне можна зазначити, напевно, те, що цей корабель дуже не скоро стане до строю, якщо взагалі це колись відбудеться…Тому що ми бачили відео влучань – це три прильоти й це мають бути суттєві пошкодження. Особливо враховуючи те, що він перший корабель цієї серії в складі Чорноморського флоту. Перший з трьох побудованих в Керчі", - додав Плетенчук.

Україна підбила російські кораблі

Як повідомляв УНІАН, у вересні було пошкоджено великий російський десантний корабель "Мінськ" та підводний човен. У нього на носовій частині була система залпового вогню "Град".

4 листопада в АРК пролунали вибухи, згодом стало відомо, що відбулася атака на суднобудівний завод "Затока" у Керчі, де перебував малий ракетний корабель проекту "Каракурт". Потім з’явилася інформація, що в нього сталося влучання.

Вас також можуть зацікавити новини: