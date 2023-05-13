Дрон впав посеред поля та вибухнув, не досягнувши цілі.

Воїни Державної прикордонної служби під час нічної повітряної тривоги "приземлили" іранського дрона-камікадзе Shahed 136.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, прикордонники збили дрона на півночі зі стрілецької зброї. Дрон впав у полі та вибухнув, не досягнувши цілі.

"Ми завчасно отримали інформацію про можливе ураження дронами і через деякий час побачили його в небі. Було відкрито вогонь з усієї стрілецької зброї, яка була в наявності, в результаті чого дрон впав у полі та вибухнув, не долетівши до цілі", - зазначив прикордонник.

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Воїни пообіцяли, що й надалі роботимуть все для захисту української землі від посягань російських загарбників.

Атака дронами 13 травня

Рано вранці, 13 травня, під час повітряної тривоги російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області. Було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Відомо про 11 постраждали та сотні пошкоджених будинків.

Повітряні сили відзвітували, що цієї ночі над Україною збито 17 ворожих ударних дронів Shahed-136/131 іранського виробництва. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ додали, що всього було зафіксовано 21 пуск.

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