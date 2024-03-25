За словами Валерія Романенка, вибухи, що сталися у Києві 25 березня, могли бути наслідком випробування ракет Росією.

Вибухи, що сталися у Києві 25 березня, могли бути наслідком випробування "Цирконів" Росією. Про це Фактам ICTV розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

За його словами, "Циркон" – це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати, призначена для ураження кораблів та наземних об’єктів.

"Ідуть випробування, але серійного штампування цих ракет нема. Вона не відпрацьована, влучає куди завгодно, окрім цілей, на які вона спрямовна. Жодних влучань по важливих об’єктах не було", – сказав експерт.

За його словами, сигнал повітряної тривоги ввімкнули не заздалегідь, оскільки помітити рух ракет "Циркон" важко.

"Циркон" важче виявити. Якщо балістика піднімається на велику висоту, її видно здалека радаром, тобто можна попередити, що буде удар. А крилата ракета – це крилата ракета, вона на великій висоті йде, величезна швидкість, тому її пізно помітили", – пояснив Романенко.

Він вважає, що обстрілом Києва 25 березня росіяни хотіли зненацька застати українські сили протиповітряної оборони. При цьому аналогічні удари з боку РФ повторюватимуться, але не носитимуть масовий характер, адже у Росії немає серійного виробництва "Цирконів".

Удар по Києву ракетами "Циркон"

25 березня російські окупанти завдали удар балістикою по Києву. У Київській міський державній адміністрації повідомили, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 10 людей.

Згодом стало відомо, що для удару росіяни могли застосувати ракету "Циркон". За словами експерта Defense Express Валерія Рябих, ця ракета долітає з Криму до Києва за 7-10 хвилин.

Також УНІАН повідомляв, що капітан ВМС Андрій Риженко назвав "тривожним" удар Росії по Києву з Криму. Він зазначив, що це перший такий випадок, щоб з території півострова дістали до столиці.

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