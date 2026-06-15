Під час атаки РФ загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври

Пожежа виявилася масштабною і спричинила значні пошкодження.

У ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ із застосуванням ударних безпілотників і балістичних ракет. Під час обстрілу на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Спочатку Кличко заявив про загоряння на території святині.

"Загоряння на території Києво-Печерської Лаври. Пожежа на даху Успенського собору", – написав він близько другої години ночі.

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Пізніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що, за попередньою інформацією, причиною пожежі стало пряме влучання.

"Підтверджено загоряння споруд на території Києво-Печерської Лаври. Попередньо – внаслідок прямого влучання. Зараз з'ясовуємо ступінь збитків, завданих росіянами. Здійснюються заходи з локалізації в рамках протоколів безпеки", – повідомив Тимур Ткаченко.

Згодом він додав, що пожежа виявилася масштабною і призвела до суттєвих пошкоджень.

"Росіяни свідомо завдали удару в серце однієї з найбільших християнських святинь!" – заявив чиновник.

Прес-секретар Київської митрополії ПЦУ Євстратій (Зоря) опублікував фотографії пожежі на території Києво-Печерської лаври.

На момент публікації рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару, а остаточна інформація про масштаби руйнувань і стан Успенського собору уточнюється.

Нагадаємо, що в ніч на 16 червня росіяни випустили по Україні ракети та дрони. Станом на 03:00 у столиці п'ятеро постраждалих та значні руйнування в кількох районах міста.

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