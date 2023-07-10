Він заявив, що не вірить у ракетний обстріл.

Російські загарбники звинуватили Україну в ракетному ударі по окупованому Криму, а також по території Росії, щоб вплинути на ставлення Заходу в питанні надання їй допомоги.

Таку думку висловив письменник і політтехнолог Михайло Шейтельман. 9 липня вдень глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі Керчі російська ППО збила крилату ракету. Також загарбники заявили, що в Брянській області ППО відпрацювала по ще двом ракетам. Тим часом російські пропагандисти писали, що українці хотіли завдати ударів по Кримському мосту.

"Я думаю, що росіяни вирішили навести тінь і напередодні саміту НАТО довести Заходу, що ми б'ємо Storm Shadow по території РФ. Вони спочатку помилилися і подумали, що Крим теж когось надихне, а потім згадали, що Крим - це Україна і ми маємо право бити туди, скільки хочемо", - сказав він.

Росія звинуватила Україну в ракетній атаці

Нагадаємо, вчора вдень гауляйтер Криму Аксьонов написав, що в районі Керчі силами російської ППО збили крилату ракету. Повідомлялося, що постраждалих немає.

Також окупанти повідомили, що ще дві ракети були збиті над Брянською областю - у селищі Битошила повністю зруйнована пилорама.

При цьому російські Telegram-канали писали, що українська армія нібито хотіла атакувати Смоленську атомну електростанцію британськими ракетами Storm Shadow.

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