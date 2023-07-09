Заступник голови Радбезу РФ заявив, що в рамках сьогоднішніх "прильотів" в Брянській області ЗСУ могли "цілитися" по Смоленській АЕС.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв включив "улюблену" ядерну риторику і пригрозив одночасним ударом по трьох АЕС України.

Відповідну загрозу колишній лідер Росії аргументував "спробою" удару по Смоленській станції, яку нібито могла здійснити армія України. За словами чиновника, туди ледь не дісталися "натовські ракети".

"Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Южно-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС", - вказав він.

Також Медведєв пригрозив "прильотом" по ядерних об'єктах у Східній Європі: "Тут вже нема чого соромитися", - зазначив він.

У РФ звинуватили ЗСУ у спробі удару по Смоленській АЕС

Сьогодні у РФ заявили, що російська система ППО збила дві ракети на території Брянської області. Про це повідомляв місцевий губернатор Олександр Богомаз. Він уточнив, що через "приліт" у селищі Битош повністю зруйнована пилорама.

Своєю чергою місцеві телеграм-канали заявили, що метою ракет могла бути Смоленська АЕС (Десногорська станція, розташована в 3 км від міста Десногорськ). Канал Mash повідомляв, що ЗСУ "використали" для атаки британські ракети Storm Shadow.

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