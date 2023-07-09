У Брянській області (РФ) заявили про ракетний "приліт" по пилорамі в селищі Битош. Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів.
За даними телеграм-каналу Baza, руйнування фіксуються в селі Дятькове - там пошкоджено дах будівлі.
Спочатку повідомлялося про дронову атаку, проте пізніше місцевий губернатор Олександр Богомаз заявив, що російська ППО збила дві ракети.
"В результаті падіння однієї з ракет повністю зруйнована пилорама в селищі Битош. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - вказав він.
У РФ триває сезон "бавовни" - вибухи гриміли в Курську
Нагадаємо, 8 липня в Курській області (територія РФ) росіян перелякали чергові вибухи: місцеві телеграм-канали повідомляли про атаку невідомого БПЛА.
За даними Baza, ціллю дрона був Рильський військкомат - в результаті атаки було пошкоджено дах будівлі. Жертв серед росіян не фіксувалося.