Місцевий губернатор заявив про атаку ракет.

У Брянській області (РФ) заявили про ракетний "приліт" по пилорамі в селищі Битош. Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів.

За даними телеграм-каналу Baza, руйнування фіксуються в селі Дятькове - там пошкоджено дах будівлі.

Спочатку повідомлялося про дронову атаку, проте пізніше місцевий губернатор Олександр Богомаз заявив, що російська ППО збила дві ракети.

"В результаті падіння однієї з ракет повністю зруйнована пилорама в селищі Битош. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - вказав він.

У РФ триває сезон "бавовни" - вибухи гриміли в Курську

Нагадаємо, 8 липня в Курській області (територія РФ) росіян перелякали чергові вибухи: місцеві телеграм-канали повідомляли про атаку невідомого БПЛА.

За даними Baza, ціллю дрона був Рильський військкомат - в результаті атаки було пошкоджено дах будівлі. Жертв серед росіян не фіксувалося.

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