Представник ГУР анонсував зриви планів ворога.

У результаті дронової атаки у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ). Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в Росії відбувається низка подій на військових об’єктах.

"Новошахтинський нафтовий завод - це військовий об’єкт, який постачає і забезпечує окупаційне угрупування в Україні. Ми не коментуємо більш детально інформацію. В принципі всі можуть спостерігати часто і в онлайн режимі за подіями", - сказав Юсов.

За його словами, роботу підприємства зупинено.

"Це означає, що будуть проблеми і зриви певних планів у ворога, а також додаткові можливості та час у наших захисників", - сказав Юсов.

ГУР та СБУ офіційно не підтвердили свою участь в цій операції.

"Ми не будемо це підтверджувати, але і спростовувати не будемо", - зазначив представник розвідки.

Юсов зазначив, що припинення роботи нафтопереробних заводів РФ є досить позитивним результатом, бо "сирою нафтою ти танки заправляти не будеш". При цьому він також пожартував, що російські військові об’єкти уражають "невідомі літаючі об’єкти (НЛО) українського виробництва, ймовірно".

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі атаковано дронами одразу три нафтопереробних заводи - в Рязані (Татарстан), у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область), а також авіабазу і військовий аеродром у Воронежській області.

Джерела УНІАН у правоохоронних органах підтверджують, що атаки на нафтопереробні заводи - це продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки. Йдеться по заходи щодо зменшення економічного потенціалу РФ, позбавлення його ресурсів і зменшення потоку нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що у Ростовській області ударні дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони України атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Вас також можуть зацікавити новини: