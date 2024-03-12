Постраждалий завод - один із найбільших у Росії.

Атака безпілотників, що спричинила масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в місті Кстово Нижегородської області РФ, організована Головним управлінням розвідки Міноборони України. Про це виданню LIGA.net повідомило джерело в Силах безпеки і оборони.

"Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що за ударом по НПЗ стояла військова розвідка", - пише видання.

Зазначається, що Нижегородський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Відстань від заводу до найближчої точки українського кордону становить близько 800 км.

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Пожежа на Нижньогородському НПЗ

Як писав УНІАН, вранці 12 березня губернатор Нижегородської області заявив, що дрони атакували "об'єкт паливно-енергетичного комплексу в промзоні" і спровокували пожежу. Про який об'єкт ідеться, він не сказав.

Однак швидко з'ясувалося, що удар припав на установку первинної перегонки нафти на Нижегородському НПЗ, що належить компанії "Лукойл" - другій найбільшій у країні. За даними джерел Reuters, пошкоджена установка забезпечувала більше половини виробництва цього НПЗ.

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