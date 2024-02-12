В Павлоградському районі без світла 29 тисяч абонентів, а у Тернівці - 10 тисяч абонентів без води.

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами та ракетою. Найбільше пошкоджень зазнала Дніпропетровська область.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, над Новомосковським районом Сили ППО знищили ракету, а над Павлоградським – 6 безпілотників.

"Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці – 10 тис. абонентів без води", - зазначив Лисак.

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За його словами, енергетики лагодять понівечене загарбниками обладнання, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше.

Крім того, російські окупанти обстрілювали Нікопольщину і спрямували важку артилерію на Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

Атака БПЛА - останні новини

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 12 лютого російські окупанти атакували територію України 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Наші захисники знищили 14 дронів та Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Близько 23:15 стало відомо, що внаслідок атаки дронами частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини Дніпропетровської області знеструмлена, є перебої з водою. Лікарні перевели на альтернативне живлення.

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