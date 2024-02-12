Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами та ракетою. Найбільше пошкоджень зазнала Дніпропетровська область.
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, над Новомосковським районом Сили ППО знищили ракету, а над Павлоградським – 6 безпілотників.
"Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці – 10 тис. абонентів без води", - зазначив Лисак.
За його словами, енергетики лагодять понівечене загарбниками обладнання, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше.
Крім того, російські окупанти обстрілювали Нікопольщину і спрямували важку артилерію на Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.
Атака БПЛА - останні новини
Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 12 лютого російські окупанти атакували територію України 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Наші захисники знищили 14 дронів та Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Близько 23:15 стало відомо, що внаслідок атаки дронами частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини Дніпропетровської області знеструмлена, є перебої з водою. Лікарні перевели на альтернативне живлення.