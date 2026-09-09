Винищувач, кораблі та гелікоптер РФ: Мадяр розкрив результати ударів по російських цілях

Серед знищеного також є комплекси РЛС.

У ніч на 9 вересня Сили оборони уразили низку важливих цілей противника. Зокрема у Новоросійську були уражені кораблі, а в Анапі - палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровді. "Військово-морська база Новоросійськ ночі проти 9 вересня комплексним ударом Сил оборони за участі СБС втратила низку військових плавзасобів, у тому числі ракетоносії. У Анапі Птахи СБС знищили вночі палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику", - підкреслив військовий.

За його словами, у вересні відносно серпня на 16% зросла середньодобова цифра знищення особового складу противника Птахами СБС на лінії зіткнення: 411 одиниць живої сили щодоби вересня проти 355 одиниць середньодобових у попередньому місяці.

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Проте Мадяр зазначив, що противник наростив концентрацію особового складу на передовій, в основному на Добропільському напрямку Донеччини (смуга Угруповання військ Азов, 1 корпус НГУ). Це своєю чергою відобразилося на результатах роботи Сил оборони.

Зокрема, як зазначив Мадяр, протягом 1-8 вересня (станом на ранок середи, 9 вересня) результативно уражено 16720 цілей ворога, який також зазнав втрат у фізичній силі – понад 3 тис. солдатів. В рамках операції "МоЛоЧКа" уражено 13 одиниць тіньового флоту Росії у Чорному морі.

"Азовське море та Керченська протока стоять… Загалом за час операції СБС "МоЛоЧКа" впольовано 282 одиниці плавзасобів тіньового флоту", - заявив Мадяр.

Удари по цілях ворога

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що українські дрони уразили російські гелікоптери Ми-35 та Ми-8 на аеродромі "Таганрог-Центральний". За даними аналітиків, про це свідчать супутникові знімки, удару по аеродрому в Ростовській області було завдано в ніч проти 7 вересня.

Ця база розташована приблизно за 40 км від державного кордону України. Авіабазу активно використовує російська армія, на її території - 325-й авіаремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків та агрегатів для Ил-76.

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