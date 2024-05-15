'АТЕШ' про бої на Харківщині: У росіян дикі втрати, деякі підрозділи 'стерті в нуль'

Окремі підрозділи окупаційних військ втратили боєздатність внаслідок кількох днів інтенсивних штурмів.

Російські підрозділи зазнають великих втрат на Харківському напрямку.

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ" з посиланням на дані джерел та агентів, найбільших втрат зазнають штурмові підрозділи, залучені до наступу на півночі Харківської області.

"Внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу", - пише "АТЕШ". Відео дня

Не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами ЗС РФ та "Шторм-Z". Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має значний військовий досвід.

Бої на Харківщині: останні новини

За даними Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Росія задіяла в боях на півночі Харківської області до п'яти батальйонів особового складу.

Речник ОСУВ спростував інформацію про те, що у Вовчанську тривають міські бої. За його словами, ураїнські війська працюють над зачисткою околиць міста.

Тим часом російські загарбники б'ють по Харкову, у місті протягом всього дня лунають вибухи. Вдень у центрі міста влучили у багатоповерхівку, пострадали 11 людей, зокрема дитина 8 років.

Кілька російських і українських джерел повідомили, що окупанти використовують нову тактику на цьому напрямку – невеликі штурмові групи чисельністю до п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну. У Вовчанську безпілотник зняв, що окупанти діять саме таким методом.

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