18 людей отримали поранення, з них троє – діти.

Від самого ранку в Харкові пролунало вже сім вибухів. Є влучання в багатоповерхівку в центрі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону. За його словами, всі вибухи були в житлових спальних районах. Мер міста наголосив, що наслідки цих російських обстрілів жахливі. Сьогодні поранення отримали 18 людей, серед яких троє дітей. При цьому Терехов додав, що є багато руйнувань.

"В багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, потрібно буде відселяти людей, бо дуже багато руйнацій", – пояснив він.

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Мер Харкова зазначив, що людям пропонують розміститися в гуртожитках, але хтось буде переїжджати до своїх знайомих, родичів. Він сказав, що зараз важко назвати кількість людей, що потребують відселення, бо йде поквартирний обхід.

Водночас Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram показав фото зруйнованого будинку.

"Харків. На місці каміння тут був чийсь дім. Поки Росія не знищила його. Щастя, що вдома в момент удару нікого не було", – написав він під фото.

Удари РФ по Харкову

Як повідомляв УНІАН, 14 травня російські окупанти вдарили бомбами по району житлової забудови у Харкові. Повідомлялося про кілька "прильотів".

Зокрема, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок одного з ударів постраждали 17 людей. Серед них – 12-річний хлопчик та дівчинка 8 років, вони в стані середньої тяжкості.

Також серед постраждалих 10 жінок і 5 чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років. Загалом 1 цивільний чоловік у важкому стані, 11 людей дістали травми середнього ступеня, 5 – у легкому стані. Шістьох людей було госпіталізовано.

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