ISW: Наступ РФ на Харківщині сповільнився, окупанти застосували нову 'вбивчу' тактику

Окупанти атакують малими піхотними групами, об'єднуючись потім у велике ударне угрупування. Це сприяє великим втратам.

За останні 24 години темп російського наступу на півночі Харківської області сповільнився. Ціль окупантів – не проникнути вглиб регіону, а створити "буферну зону" в вздовж міжнародного кордону.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), що кілька українських військових чиновників повідомили 14 травня, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області повільно стабілізується.

В українському Генштабі оголосили, що українські сили почали "зачистку" Вовчанська, завдаючи ударів по видимих російських штурмових групах у населеному пункті.

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Водночас кілька російських і українських джерел повідомили, що окупанти використовують нову тактику на цьому напрямку – невеликі штурмові групи чисельністю до п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну. У Вовчанську безпілотник зняв, що окупанти діять саме таким методом.

Аналітики ISW вважають, що тактика невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню російських втрат живої сили і техніки та сповільненню загального темпу російського наступу на цьому напрямку. Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що окупанти втратили до 1 740 солдатів на цьому напрямку лише за останню добу.

"Якщо темпи російських операцій залишаться відносно нижчими, російські війська, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і створенні бокового виступу в Харківській області шляхом об'єднання зусиль на Липцях і Вовчанську та створення "буферної зони" в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області", – зазначили в ISW.

Бої на Харківщині: останні новини

За даними Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", Росія задіяла в боях на півночі Харківської області до п'яти батальйонів особового складу.

Речник ОСУВ спростував інформацію про те, що у Вовчанську тривають міські бої. За його словами, ураїнські війська працюють над зачисткою околиць міста.

Тим часом російські загарбники б'ють по Харкову, у місті протягом всього дня лунають вибухи. Вдень у центрі міста влучили у багатоповерхівку, пострадали 11 людей, зокрема дитина 8 років.

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