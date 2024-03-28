У свою чергу ракетники розбили один важливий об’єкт противника.

Українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як повідомили в Генштабі, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ, трьох пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об’єкту противника", - йдеться у повідомленні.

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На Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив близько 100 тис. особового складу. Росіяни зазнають втрат, але відновлюють свій ресурс, розповів помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

В Генштабі повідомили, що протягом доби на лінії вогню сталося 60 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Новопавлівському напрямку, де Сили оборони відбили 27 атак окупантів.

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