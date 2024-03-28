Також знищено 10 танків, 21 ББМ та багато іншого.

Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 780 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у агресивній війні проти України досягли 439 970 осіб.

Також нашими захисниками було знищено тисячі одиниць ворожої техніки на полі бою, зокрема:

Відео дня

танків ‒ 6914 (+10);

бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21);

артилерійських систем – 10963 (+32);

РСЗВ / MLRS – 1021 (+2);

засоби ППО ‒ 729 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590 (+22);

крилаті ракети ‒ 2017 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56);

спеціальна техніка ‒ 1800 (+6).

Крім того, ворог не дорахується 347 літаків, 325 гелікоптерів, 1 підводного човна, а також 26 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося 49 бойових зіткнень. Найбільше - на Новопавлівському напрямку.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку. Він зазначив, що окупанти знизили динаміку наступу.

Силам оборони України вдалося знищити першу за весь час повномасштабного вторгнення РФ рідкісну машину "судного дня", призначену для перевезення командування в умовах ядерної війни "Ладога".

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