Найгарячіше було на Новопавлівському напрямку, де Сили оборони відбили 27 атак окупантів.

Протягом доби на лінії вогню сталося 60 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Там зазначили, що на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку військові відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.

Війна в Україні: новини

Близько 100 тис. російських окупантів перебуває на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни зазнають втрат, але відновлюють свій ресурс. Про це розповів помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

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