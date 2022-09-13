Білий дім, наймовірніше, вже цього тижня оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів.
Про це Politico повідомили джерела у Конгресі.
Пакет міститиме аналогічні попередньому траншу високоточні боєприпаси до HIMARS, гаубиці, артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети тощо.
Крім того, Пентагон повідомив Конгрес, що у вересні скористається повноваженнями щодо розпорядження коштами у розмірі 1,3 мільярда доларів.
Як писав УНІАН, 8 вересня президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нового пакету військової допомоги на 675 мільйонів доларів.
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.
А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.
На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.
Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.