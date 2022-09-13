Про нову допомогу США збираються оголосити вже цього тижня.

Білий дім, наймовірніше, вже цього тижня оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів.

Про це Politico повідомили джерела у Конгресі.

Пакет міститиме аналогічні попередньому траншу високоточні боєприпаси до HIMARS, гаубиці, артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети тощо.

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Крім того, Пентагон повідомив Конгрес, що у вересні скористається повноваженнями щодо розпорядження коштами у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Як писав УНІАН, 8 вересня президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нового пакету військової допомоги на 675 мільйонів доларів.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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