США регулярно постачають Україні боєприпаси та озброєння / Генштаб ЗСУ

Білий дім, наймовірніше, вже цього тижня оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів.

Про це Politico повідомили джерела у Конгресі.

Пакет міститиме аналогічні попередньому траншу високоточні боєприпаси до HIMARS, гаубиці, артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети тощо. 

Відео дня

Крім того, Пентагон повідомив Конгрес, що у вересні скористається повноваженнями щодо розпорядження коштами у розмірі 1,3 мільярда доларів. 

Як писав УНІАН, 8 вересня президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нового пакету військової допомоги на 675 мільйонів доларів

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян. 

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: