На ранок призначені переговори між українською та російською стороною.

За повідомленням засновника фонду Bysol Андрія Стрижака, білоруські десантники отримали наказ про виліт в Україну 28.02 о 5:00 ранку.

"За наявними даними, повітряно-десантні війська РБ отримали наказ про виліт в Україну 28.02 о 05.00 ранку. Інформація про солдата і точне місце його служби відомо. Джерело верифіковане", - написав Стрижак.

Варто додати, що на ранок призначені переговори між українською та російською стороною.

Раніше в центрі оборонних стратегій повідомили, що існує дуже велика ймовірність того, що самопроголошений Уряд Республіки Білорусь (РБ) в найближчі години прийме рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означає задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.

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