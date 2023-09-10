За словами глави ГУР, ЗСУ проявляють гнучкість під час бойових дій, однак Росія почала вчитися та адаптуватися.

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що армія РФ почала копіювати та наслідувати тактику ЗСУ на полі бою.

Це створює певні труднощі, хоча українські війська все ж мають перевагу у побудові стратегії, завдяки креативності та гнучкості, яка притаманна нашим бійцям. Про це глава ГУР заявив під час Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Вони адаптуються, вони намагаються змінити тактику, знайти інше застосування своїм силам, вони змушені визнати невдалість своєї стратегії, але вона все ж зазнала кількох "покращень", - цитує Буданова The Guardian.

Серед відповідних змін Буданов згадав, що до війни з Україною війська РФ масово не застосовували дрони у своїх операціях.

"Вони просто не розуміли їх значення, зараз вони вже адаптувалися і копіюють нас багато в чому", - заявив він.

Буданов розповів, скільки ще доведеться воювати з РФ

Нагадаємо, під час Ялтинської європейської стратегії Буданов також поділився особистою думкою про "найболісніше" - скільки ще триватиме війна в Україні.

Він впевнений, що залишилося недовго. Буданов вважає, що окупанти фізично не витягнуть тривалі бойові дії. Водночас глава ГУР підкреслив, що його точка зору щодо "тривалості" війни може не співпадати з точкою зору інших.

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