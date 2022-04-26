Зокрема ліквідовано 6 танків, 4 БМП, 2 бронетранспотери, одну САУ, 3 міномети тощо та до 100 осіб особового складу.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруппування "Схід" сьогодні знищено 6 танків, 4 БМП та 2 бронетранспотери, один з яких плавучий, до 100 осіб особового складу.

Про це повідомляє у Facebook ОТУ "Схід".

"Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ. Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, знищено також одну САУ, 3 міномети та іншу зброю.

Раніше УНІАН писав, що артилеристи ЗСУ ефектно "підсмажили" колону ворожої техніки.

Нагадаємо, що з початку вторгнення РФ в Україну сили оборони знищили багато ворожої техніки. Чимало техніки росіяни кидали напризволяще та тікали з України.

Президент Володимир Зеленський потролив "занепокоєну" РФ, яка незадоволена постачанням озброєння для України.

"Щодо постачання зброї, нам все одно що думає з цього приводу Росія. Хоча вони й самі нам багато техніки поставили - ми пам'ятаємо, як вони кидали озброєння та тікали", - сказав президент.

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