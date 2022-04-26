На кадрах видно, як палає важка техніка російських загарбників внаслідок атаки українських воїнів.

Артилеристи Збройних сил України потужно вдарили по колоні військової техніки ворога.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах видно, що окупанти сховали свою техніку у посадці, але не врахували можливості української армії. Колону загарбників вдалося зафіксувати з повітря.

Внаслідок послідовних та влучних ударів української артилерії колона окупантів спалахнула.

Нагадаємо, що з початку вторгнення РФ в Україну сили оборони знищили багато ворожої техніки. Чимало техніки росіяни кидали напризволяще та тікали з України.

Президент Володимир Зеленський потролив "занепокоєну" РФ, яка незадоволена постачанням озброєння для України.

"Щодо постачання зброї, нам все одно що думає з цього приводу Росія. Хоча вони й самі нам багато техніки поставили - ми пам'ятаємо, як вони кидали озброєння та тікали", - сказав президент.

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