Президент зауважив, що окупанти й самі постачали українським захисникам важке озброєння.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "занепокоєння" Кремля з приводу постачання озброєнь.

Цю тему президент зачепив під час прес-конференції 23 квітня.

"Щодо постачання зброї, нам все одно що думає з цього приводу Росія. Хоча вони й самі нам багато техніки поставили - ми пам'ятаємо, як вони кидали озброєння та тікали", - сказав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відбиттю російської агресії. УНІАН веде пряму трансляцію.

Зокрема, президент заявив, що Російська Федерація завжди хотіла мати вплив на Україну. Вона вирішила військовим шляхом досягнути цієї мети.

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