Президент України Володимир Зеленський відреагував на "занепокоєння" Кремля з приводу постачання озброєнь.
Цю тему президент зачепив під час прес-конференції 23 квітня.
"Щодо постачання зброї, нам все одно що думає з цього приводу Росія. Хоча вони й самі нам багато техніки поставили - ми пам'ятаємо, як вони кидали озброєння та тікали", - сказав президент.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відбиттю російської агресії. УНІАН веде пряму трансляцію.
Зокрема, президент заявив, що Російська Федерація завжди хотіла мати вплив на Україну. Вона вирішила військовим шляхом досягнути цієї мети.