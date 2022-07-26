Дві одиниці техніки були замасковані.

Бійці зі Служби безпеки України записали на свій рахунок ще три одиниці знищеної ворожої техніки. Вони підірвали танки Т-72 за допомогою безпілотників.

Ролик з ударами по бойових машинах опублікували автори Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ".

На відео показується, як саме воїни СБУ знищували техніку. Снаряди скидалися на танки з безпілотників. Завдяки якісній роботі операторів кожен удар влучив прямо в ціль.

Перші два танки були замасковані серед дерев, однак це не допомогло сховатися від українських захисників. А в третьому випадку один з окупантів помітив безпілотник. Він швидко заповз під танк, який і підірвали бійці СБУ. Чи вижив ворожий солдат, точно невідомо.

Нагадаємо, згідно зі свіжим даними від Генштабу, Збройні сили України підірвали вже 1737 російських танків. А загальна кількість знищеної техніки перевищила 10 тисяч одиниць.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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