Бійці зі Служби безпеки України записали на свій рахунок ще три одиниці знищеної ворожої техніки. Вони підірвали танки Т-72 за допомогою безпілотників.
Ролик з ударами по бойових машинах опублікували автори Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ".
На відео показується, як саме воїни СБУ знищували техніку. Снаряди скидалися на танки з безпілотників. Завдяки якісній роботі операторів кожен удар влучив прямо в ціль.
Перші два танки були замасковані серед дерев, однак це не допомогло сховатися від українських захисників. А в третьому випадку один з окупантів помітив безпілотник. Він швидко заповз під танк, який і підірвали бійці СБУ. Чи вижив ворожий солдат, точно невідомо.
Нагадаємо, згідно зі свіжим даними від Генштабу, Збройні сили України підірвали вже 1737 російських танків. А загальна кількість знищеної техніки перевищила 10 тисяч одиниць.
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