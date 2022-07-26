Українська спецслужба детально розповіла, як Росія планує анексувати спочатку Донецьку область, а потім й інші.

Росія визначилася з планами щодо захоплених українських територій. Окупанти готуються до референдуму та запускають потужну пропагандистську кампанію.

Про це заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

"Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками української спецслужби, для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка". Раніше вона діяла лише на території терористичної організації "ДНР", але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – "большая Россия", - зазначають в СБУ.

За інформацією СБУ, у складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 "активістів", які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами.

Дехтяренко зазначив, що кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України. Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тисячі російських "експертів" і "добровольців".

"За даними СБУ, вони мають організувати незаконні масові зібрання, поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму і організувати виборчкоми. В подальшому планують підготувати звернення нібито від місцевих до керівництва окупаційних адміністрацій щодо приєднання Донеччини до РФ. В розпорядженні СБУ вже є кілька таких документів, які вдалося перехопити", - зазначив Дехтяренко.

Агітаційні газети вже друкують на території "ДНР". Для підкупу місцевих готують продуктові набори та сім-карти російських операторів.

Ворог також готує мережу "активістів" для підривної діяльності у Херсонській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровських областях. Причетні особи вже встановлені.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада "ДНР" готується до проведення "референдуму" за приєднання до Росії з результатом 70%.

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