Літня жінка передала набої, які їй вдалося поцупити в окупантів.

Літня жителька звільненої території Херсонської області зворушила українських воїнів несподіваним "подарунком".

Перебуваючи під окупацією бабуся поцупила в загарбників чимало набоїв, сховала їх, дочекалася українських воїнів та передала їм свої трофеї. На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що захисників зворушив вчинок жінки.

"Бийте їх - к**апів!" - зі сльозами на очах сказала бабуся, передаючи набої українським воїнам.

Відео дня

Один з військових на відео сказав, що ось так їх зустрічають на рідній землі. Захисники обійняли стареньку та пообіцяли, що обов'язково повернуться до неї з їжею.

ЗСУ звільняють Херсонську область: головні новини

9 листопада Росія заявила про вивід військ з Херсону та правобережжя області. Відступаючи, окупанти підірвали мости на Херсонщині та Миколаївщині.

ЗСУ досить стрімко просунулися до Херсона, а 11 листопада зайшли в місто та взяли його під контроль, мережу заполонили фото та відео, як місцеві жителі зустрічають українських захисників.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що бійці зайшли до Херсона та деокупували все правобережжя Херсонської області.

Російські пропагандисти називають втечу Росії з Херсона "важким рішенням" та змінюють риторику на більш спокійну на тлі невдачі Кремля. Контрнаступ триває.

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