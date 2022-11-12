Воллес додав, що російська армія зазнала величезних втрат унаслідок свого незаконного вторгнення і домоглася лише міжнародної ізоляції та приниження.

Відступ російських військ з Херсона знаменує чергову стратегічну невдачу для Кремля.

Про це йдеться в заяві міністра оборони Великобританії Бена Воллеса.

"У лютому РФ не змогла досягти жодної зі своїх основних цілей, крім Херсона. Тепер, коли він також зданий, прості жителі Росії повинні запитати себе: "Навіщо все це було потрібно?", - зазначається в заяві.

Воллес додав, що російська армія зазнала величезних втрат унаслідок свого незаконного вторгнення і домоглася лише міжнародної ізоляції та приниження.

"Україна продовжуватиме тиск. Великоританія і міжнародне співтовариство продовжуватимуть підтримувати її, і хоча виведення військ вітається, ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку Російської Федерації, що зберігається", - заявив Воллес.

Звільнення Херсона

9 листопада РФ заявила про виведення своїх сил з правобережної Херсонщини, в тому числі й Херсона.

11 листопада ЗСУ вже зайшли в місто, а президент Володимир Зеленський офіційно заявив про визволення Херсона від російських окупантів.

При цьому західні експерти зазначили, що стрімкий вихід російських сил з обласного центру свідчить про наявність у них серйозних проблем.

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