На Покровському напрямку найбільше атак вчора було зафіксовано біля Воздвиженки та Новогродівки.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронтах російсько-української війни. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку", - йдеться у зведенні.

За інформацією Генштабу, за вчора окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 79 авіаударів, скинувши 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню.

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Водночас, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, два засоби ППО, три пункти управління, чотири РЛС та ще два важливих об'єкти окупантів.

У зведенні сказано, що на Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

Також, на Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки.

Разом з тим, на Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

При цьому, на Покровському напрямку українські захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

Крім того, на Времівському напрямку російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного.

На Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, від початку повномаштабного вторгнення російські загарбницькі війська втратили понад 600 тисяч вбитими і пораненими. Лише минулої доби знешкоджено 1 тисячу 120 загарбників.

У росіян є певні успіхи на Покровському напрямку, але ворога невдовзі очікує неприємна несподіванка, сказав офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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