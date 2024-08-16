Росія розпочала путінську операцію 'Помста', в Курськ стягують більше військ, - Bild

Російські пропагандисти залюбки знімають на камери своїх смартфонів загиблих українських воїнів та знищену техніку.

Російський диктатор Володимир Путін почав операцію "Помста". Про це заявив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Через кілька днів після того, як Путін обіцяв дати "гідну відповідь" на вторгнення України в Курську область, російські "воєнкори" почали публікувати жахливі кадри та відео від російських, на яких видно знищену військову техніку ЗСУ та скалічених мертвих солдатів.

"Україна використовує у Курській області 200-300 військових машин та кілька тисяч солдатів. Ми бачимо, що Росія близько 30-40 машин, ймовірно, до 10% машин ЗСУ зуміли вивести з ладу", - каже Рьопке. Відео дня

Російські пропагандисти залюбки знімають на камери своїх смартфонів загиблих українських воїнів, зривають з їхніх кітелів синьо-жовті прапорці та збирають їхні військові посвідчення як трофеї своєї "роботи".

Рьопке вважає цю жорстокість демонстративною. На одному із відеозаписів тіла українських солдатів навалені один на одного, що також бути ознакою інсценування.

Жертвами гніву та ненависті росіян стають і полонені. На їхні голови надягають чорні мішки, у низці випадків звучать образи та знущання.

Водночас українські активісти та західні кореспонденти повідомляють про небувалі раніше бомбардування міст і сіл у сусідній Сумській області, у якій розгортаються підрозділи для наступу на російську територію.

Жорстока помста поки що не надто допомогла російській армії. Українським військам за останні кілька днів вдалося ще більше розширити зону своєї присутності у Курській області. З 14 серпня захоплено ще як мінімум чотири населені пункти. Російські війська, за даними міністерства оборони РФ, за останню добу змогли відвоювати одне село.

"Росія, проте, продовжує перекидати до Курська дедалі більше підкріплень. Солдати стягуються з таких віддалених регіонів, як Калінінград, Мурманськ та Грозний. Все частіше застосовуються літаки та вертольоти. Операція "Помста", таким чином, тільки починається", - заявив Рьопке.

Операція ЗСУ в Курській області - актуальне

ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, і, за даними аналітиків DeepState, взяли під контроль село Внєзапноє. Водночас у DeepState зазначили, що росіяни просунулися біля Піщаного і в Красногорівці Донецької області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Курській області РФ під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунктів. На цій території було створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.

16 серпня у ЗСУ показали перші години наступу в Курській області. Військові зазначили, що ретельна підготовка, раптовість та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції.

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