Ця операція є кроком із високими ставками та може переслідувати одразу декілька цілей.

Раптове вторгнення України до Курської області РФ призвело до швидкого захоплення територій, поставивши в незручне становище правителя Росії Володимира Путіна та підвищивши моральний дух українців.

Як пише The Wall Street Journal, тепер українське керівництво стикнулось з дилемою - чи варто для подальших здобутків перекидати значно більше військ і військової техніки, які вкрай необхідні на східному фронті в Україні, де ЗСУ намагаються стримати наступ окупантів.

Всього за кілька днів Україна просунулася на десятки кілометрів від кордону, демонструючи своїм ворогам, власним громадянам і союзникам, що вона все ще веде боротьбу і може завдати руйнівних сюрпризів своєму противнику. Ця операція є кроком із високими ставками, оскільки Україна відчуває нестачу живої сили та військової техніки на східному фронті.

Відео дня

"Можливо, я зараз у тому ж становищі, що й рядовий, який не розуміє, навіщо йому тримати окоп. Але 1000 чоловік тут дуже потрібні", — сказав командир українського батальйону, який воює поблизу Покровська.

Просування у Курській області

Наразі кінцева мета Курської операції залишається неясною. Українська сторона стримано коментує ці події, але перші успіхи просочуються у мережу. Зокрема, відео, на яких українські війська піднімають свій прапор, тліюча російська військова техніка та гнівні публікації російських націоналістичних мілблогерів.

"Російські звіти свідчать, що швидкого просування України було досягнуто завдяки використанню засобів радіоелектронної боротьби для виведення з ладу російських засобів зв’язку та допомоги українським військам у заході на російську територію на швидкохідній бронетехніці за підтримки ударних безпілотників і систем протиповітряної оборони. Україна здобула точку опори, яку вона використовує, щоб відправити розвідувальні групи для пошуку подальших слабких місць, які можна використати, і висунути артилерійські системи, які можуть вдарити глибоко в тил Росії", - зазначає видання.

На опублікованих в Інтернеті відео можна побачити розбиту колону російської військової техніки поблизу міста Рильськ, яка намагалась дістатися до поля бою.

При цьому сама російська влада неодноразово заявляла, що її війська відкидають ЗСУ від прикордонної зони. Однак згодом російське міністерство оборони визнало, що завдає ударів по українських підрозділах у селах приблизно на глибині 30 км на території Росії.

"Це удар по Путіну. Звичайно, мені подобається бачити, що ми влучаємо в їх колону. Якщо так триватиме кілька днів, я скажу, що це було дуже корисно", — сказав український офіцер, який воював у східному районі Часового Яру.

За оцінкою США, однією з причин України для початку вторгнення було переривання російських ліній постачання на північний фронт у Харкові. Крім того, ЗСУ захопили десятки полонених, яких можна обміняти.

Окрім тактичних військових перемог, Україна показала, що має сміливість і вміння таємно спланувати та розпочати складну наступальну операцію. Після невдалого контрнаступу минулого літа Сили оборони провели рік у жорстокій окопній війні проти постійних наступальних операцій росіян. Це викликало питання всередині країни та за кордоном, як Україна може стримувати такого противника.

"Цим нападом вони повністю змінили стратегічний наратив", — сказав Джон Нагл, підполковник армії США у відставці, який зараз є професором бойових дій у Військовому коледжі армії США.

Він вважає військову логіку операції сумнівною, оскільки ЗСУ відчувають величезний тиск на власні оборонні лінії в інших місцях. На його думку, ця атака може бути сигналом для США - найважливішому спонсору України, адже у листопаді там очікуються вибори.

"Українці хочуть звернути увагу на це вторгнення. Вони кажуть, що в українців ще є боротьба", – пояснив Нагл.

Ескалація конфлікту

Побоювання щодо ескалації в Білому домі не сильно зросли, кажуть посадовці. Тим не менш, деякі з них висловили стурбованість тим, що бої на території РФ можуть спонукати Путіна до жорстокої відплати, а саме - великого залпу ракет по Україні.

Наступний етап вторгнення на Курськ залежить від того, які резерви має кожна сторона і як вона їх розгорне, сказав Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик із Відня.

За його словами, Києву потрібно буде розгорнути додаткову живу силу та військові ресурси, щоб зберегти динаміку, тоді як Росія можу спробувати швидко контратакувати та використати свою переважаючу вогневу міць, включаючи потужні плануючі бомби.

На думку Гаді, головна проблема цієї операції полягала в тому, що вона не змінює основні лінії фронту на сході України, де окупанти хоч і повільно, але просуваються, оскільки переважають ЗСУ в озброєнні та живій силі.

"Операція в Курську вимагає значних ресурсів, особливо в особовому складі піхоти, яка може бути більш гостро потрібна в інших місцях", – сказав він.

Офіцери бригад на Сході поставили під сумнів доцільність кидати сили для нападу на Росію, попри сподівання, що це може відвернути російські сили від цього фронту.

"Ми не відчуваємо жодних змін, принаймні поки що. Росіяни не збираються перекидати війська зі сходу на Курськ. У них є резерви", – сказав український офіцер під Часовим Яром.

Бої у Курській області - останні новини

Як пише The Economist, операція ЗСУ в Курській області РФ піднімає бойовий дух українців, однак російські окупанти знімають частини з інших ділянок фронту в Україні не так швидко, як хотілося б українському командуванню.

ISW вказує, що операція у Курській області дала можливість ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту.

На думку аналітиків, ця операція ЗСУ і подальші можливі транскордонні вторгнення змушують РФ прийняти рішення про те, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон з Україною як діючий фронт, і який країна-агресор повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до нього з осені 2022 року.

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