Це може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими окупанти раніше не стикалися.

Наступ ЗСУ у Курській області РФ дозволила Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту й продовжити протистояння на всьому полі бою.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті. Вони пояснили, що володіння ініціативою на всій території бойових дій з листопада 2023 року дозволило окупантам самим визначати місце, час, масштаб і вимоги до ведення боїв в Україні та змусило Київ витрачати матеріальні та людські ресурси на реактивні оборонні операції.

Однак операція ЗСУ в Курській області змусила Кремль і військове командування РФ відреагувати і перекинути сили та засоби в сектор, де наші війська розпочали атаку.

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Російські війська не проводили активних бойових дій на Курщині, а використовували свою загальновійськову ініціативу для тиску на Україну. Зокрема, ворог перешкоджав українським військам накопичувати живу силу і матеріально-технічні засоби для майбутніх контрнаступальних операцій, одночасно визначаючи темп бойових дій, який дозволяв йому підтримувати свої наступи.

"Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, невірно оцінили, що Україна не має можливості перехопити цю ініціативу, а здатність України досягти оперативної несподіванки й перехопити загальновійськову ініціативу ставить під сумнів оперативно-стратегічні припущення, які лежать в основі нинішніх російських наступальних зусиль в Україні", – зазначають аналітики.

На їхню думку, ця операція ЗСУ і подальші можливі транскордонні вторгнення змушують РФ прийняти рішення про те, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон з Україною як діючий фронт, і який країна-агресор повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до нього з осені 2022 року.

Експерти вважають, що реакція Кремля може вимагати від російського військового командування розглядати потреби в особовому складі і матеріально-технічних засобах для захисту кордону як частину плану кампанії на всій території воєнних дій. Це, своєю чергою, може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими окупанти раніше не стикалися.

Як пояснюють в ISW, ставлення Росії до міжнародного кордону як до "сплячого фронту" надало їй більшої гнучкості у накопиченні і залученні людських і матеріальних ресурсів для війни на території України. Хоча противник витратив значні ресурси на укріплення вздовж свого кордону, але не виділив достатньої кількості особового складу і техніки для укомплектування та оборони цієї території.

Війна в Україні - бої у Курській області

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю РФ. Офіційно Україна ситуацію не коментує.

Російські військові зводять оборонні лінії навколо Курської атомної електростанції. У мережі з'явились відповідні фото. Тим часом українські сили вже в межах 50 км від об’єкта.

Атака українських військ на Курську область РФ стала приниженням для Москви, яка хизується "захистом батьківщини", пише CNN.

Росія звинуватила Україну в скоєнні "терористичних актів" на російській території і пообіцяла "жорстку відповідь". The Times вважає, що Росія, ймовірно, готується завдати масованого ракетного удару по Києву в якості помсти за свій провал на Курському фронті.

Наразі Україна перемагає у прикордонній битві в Курській області, але її найважчий етап ще попереду. Таку думку висловив британський військовий аналітик Майкл Кларк в коментарі Sky News.

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