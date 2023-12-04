Бійці Сил спеціальних операцій навели вогонь на групу російських окупантів на Авдіївському напрямку. Про це повідомили ССО ЗСУ в Telegram.
"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, та йому перешкоджають наші воїни. Оператори 8-го полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та скоригували вогонь міномету та гранатомету МК19", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ССО, внаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів.
Втрати окупантів - новини
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".
За минулу добу Сили оборони знищили ще 770 російських окупантів, загальні втрати російської армії серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення РФ склали 332 тисячі 810 осіб.
З початку війни знищили 5580 танків (+5 за минулу добу), 10401 бойову броньовану машину (+5), 7961 артилерійську систему (+12), 6017 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+22), 10451 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (+19).