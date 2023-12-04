Воїни ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та скоригували вогонь міномета та гранатомета МК19.

Бійці Сил спеціальних операцій навели вогонь на групу російських окупантів на Авдіївському напрямку. Про це повідомили ССО ЗСУ в Telegram.

"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, та йому перешкоджають наші воїни. Оператори 8-го полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та скоригували вогонь міномету та гранатомету МК19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ССО, внаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів.

Втрати окупантів - новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".

За минулу добу Сили оборони знищили ще 770 російських окупантів, загальні втрати російської армії серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення РФ склали 332 тисячі 810 осіб.

З початку війни знищили 5580 танків (+5 за минулу добу), 10401 бойову броньовану машину (+5), 7961 артилерійську систему (+12), 6017 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+22), 10451 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (+19).

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