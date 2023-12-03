Віталій Барабаш зазначив, що Авдіївка має сакральне значення для росіян.

Невелике затишшя в районі Авдіївки пояснюється тим, що російські окупанти чекають поліпшення погоди. Росіяни хочуть знову спробувати застосує важку техніку для штурмів.

Начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохіму та Авдіївської промзони.

"Зараз йде вже третя хвиля їх штурмових дій. Звичайно, що (окупанти - УНІАН) відрізняються. Перша хвиля - це вони їхали на техніці, як на параді. Друга хвиля - вони зрозуміли, що так не можна... Вони розділили ці колони на менші колони і пішли з кількох напрямків. Третя хвиля - це в основному застосування піхоти... Я так розумію, що зараз намагаються тримати до кращих сприятливих погодних умов і будуть намагатися штурмувати з великим застосуванням техніки", - розповів чиновник в ефірі телемарафону

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За його словами, під час третьої хвилі штурмів росіяни відкрили ще два напрямки - промзона Авдіївки і з боку Донецька через Спартак, що відволікає увагу Захисників України. При цьому він вказав, що Авдіївський коксохім має для загарбників певне "сакральне" значення, як "Азовсталь" у Маріуполі, і вони постійно б'ють по заводу.

"На коксохімі вони (окупанти, - УНІАН) вони залишають спроб штурмувати ні вдень, ні вночі. Іноді вони доходять майже до забору заводу, але далі їм не дають заходити. Дуже гаряче на тому напрямку, лізуть майже постійно", - підсумував Барабаш.

Бої за Авдіївку - останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що у росіян є просування в районі Авдіївки. При цьому зазначено, що Міноборони РФ бреше про "активну оборону" своїх військ у цьому районі, щоб приховати відсутність прогресу.

У свою чергу аналітики DeepState раніше повідомляли, що ситуація біля Авдіївки дуже важка - тривають важкі бої. Окупанти закидають українські позиції великою кількістю піхоти.

За словами Голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, Авдіївка залишається піоритетом для Росії, але окупанти не можуть на цьому напрямку накопичити необхідну кількість техніки, щоб оточити місто.

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