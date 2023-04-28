Український військовий зазначив, що наші захисники працюють точно, але в кількості артилерії ворог поки перевершує.

Українські бійці на Бахмутському напрямку змогли домогтися паритету в артилерії. Такого результату вдалося досягти завдяки точності роботи.

"Ми знаходимося, грубо кажучи, на артилерійській дієті... Наші артилеристи і ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно, максимально звіряють цілі з даними безпілотників і намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі", - розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

При цьому він уточнив, що у росіян залишається перевага в кількості артилерії, але захисники України працюють над цим. За його словами, артилерія на східному напрямку залишається головним гравцем, бо авіація ворога не може працювати через українську ППО.

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Також Череватий повідомив, що за добу, 28 квітня, окупанти посилили удари по позиціях українських військових. Всього зафіксовано 1145 обстрілів з артилерії різних калібрів і РСЗВ.

Бої за Бахмут - що відомо

Вже майже рік російські окупанти намагаються захопити Бахмут, але поки їм вдалося майже повністю знищити місто. При цьому українські захисники продовжують удеривать свої позиції і не пускати далі ворога.

У свою чергу Кремль намагається переконати росіян, що вони РФ має тактичні успіхи на Бахмутському напрямку. Так, днями вони заявили, що нарешті "вагнерівці" досягли головного в'їзду в Бахмут з боку Хромово.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ПВК "Вагнер" не справляються із захопленням Бахмута, через що із Запорізької області, ймовірно, відправили підрозділи Східного військового округу.

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