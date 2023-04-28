Чиновник не врахував, що місто фактично повністю знищила армія РФ обстрілами.

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін відзначився цинічним заявою щодо Бахмута, який окупанти практично повністю знищили своїми обстрілами.

Чиновник, не показуючи свого обличчя, заявив, що приїхав туди за дорученням лідера РФ Володимира Путіна. В Telegram він опублікував руїни Народного будинку культури в Бахмуті й пообіцяв, що Росія з часом все відновить: "пошкодження є, але відновити його можна!",- заявив він.

У соціальній мережі Хуснуллін називає український символ незламності "Артемівському" (стара назва Бахмута).

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"Такий досвід у нас є. Як тільки дозволить оперативна обстановка, будемо заходити й крок за кроком працювати", - вказав він.

Окупанти стягнули сили під Бахмут із Запорізької області

Нагадаємо, що наразі Кремль намагається переконати росіян у тому, що армія РФ показує тактичні успіхи на Бахмутському напрямку. Днями Росія заявила, що "вагнерівці" досягли головного в'їзду в Бахмут з боку Хромового.

Проте вже сьогодні ці дані спростували аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Там вказали, що ПВК "Вагнер" не справляються із захопленням Бахмута. Їм на допомогу із Запорізької області, ймовірно, відправили підрозділи Східного військового округу.

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