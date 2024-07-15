Чоловік воює з 2022 року.

Український прикордонник Ігор з позивним "Волоцюга" розповів про бої з російськими загарбниками у Донецькій області.

Як повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби у соціальній мережі Facebook, військовий з 2022 року захищає країну. Він за одну ротацію пройшов вуличні бої в Бахмуті, стримував окупантів в окопах під Хромовим, а також прикривав піхоту з гранатомета у Курдюмівці.

"Оборону славнозвісної фортеці наші бійці тримали недовго, адже на той час місто було фактично знищене. Прикордонний підрозділ перемістили на оборону Хромового, де Ігор дістав поранення. В населеному пункті тривали важкі ближні бої, ворог не припиняв свої "м'ясні штурми", а перестрілки з противником були на надкоротких дистанціях", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Ігор каже, що один з побратимів, якого всі називали "Пастор", постійно закликав бійців молитися. "Мабуть, його побожність і зберегла йому та нам життя. Жоден з нашої позиції не вийшов без поранення, але всі живими. Мені самому прилетіло рикошетом в руку", - розповів захисник.

Наступного дня російський снайпер зняв "Пастора", однак куля зайшла між ребрами, не зачепивши жодного важливого органа, та пройшла навиліт. Після відновлення прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони відправилися звільняти Курдюмівку. Ігор здійснював вогневе прикриття піхоти зі станкового автоматичного гранатомета. "Довелося несолодко. Часто з позиції потрібно було йти пішки по кілька кілометрів з усім БК та гранатометом", - йдеться у дописі.

Наразі прикордонник воює на Вовчанському напрямку в складі бригади "Гарт". Вдома на нього чекають матір, дружина та двоє дітей. "Дай Боже повернутися, а планів багато. Відбудовувати буде що", - додає він.

Ситуація на фронті

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень з окупаційними військами РФ.

Найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку. Лише там загарбники 35 разів атакували українські позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Шість боєзіткнень все ще тривають.

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