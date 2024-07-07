Під дедалі сильнішим вогнем російської авіації українська армія була змушена відступити в кількох містах.

Українська армія відступає в кількох районах східної України на Донбасі. ЗСУ вже відійшли з району каналу Сіверський Донець-Донбас в Часовому Ярі Донецької області. Водночас російський наступ на Харків зупинився, пише Le Monde.

Зазначається, що відхід відбувся після того, як були зруйновані всі мости через канал, що відокремлював центр Часового Яру від оточеного району. Зараз лінія української оборони проходить на західному березі каналу. Ця мокра ділянка шириною 10 метрів є значною перешкодою для російської армії, яка досі демонструвала обмежену здатність вирішувати подібні тактичні завдання: "Я думаю, що ми зможемо утримувати цей рубіж ще довго, тому що я не бачу, як вони можуть перетнути канал, окрім як заваливши його своїми тілами", – розповів виданню телефоном командир підрозділу бойових безпілотників Олександр.

Серйозна помилка командування

За словами журналістів, завдяки високому розташуванню Часів Яр утворює рубіж, що блокує російський наступ у напрямку міст Краматорськ і Слов'янськ, які Кремль марно намагається захопити з 2022 року.

Відео дня

У статті вказано, що протягом останніх тижнів інтенсивність і масштаби атак російської армії на Донбасі зросли. Досі цей наступ відбувався у формі повільного захоплення української території зі швидкістю близько 10 кв. км щодня на 700-кілометровому фронті. Однак за останні дні російській армії вдалося відтіснити українську оборону не лише в Часового Яру, але й на 25 км південніше, на околицях міста Торецьк – на останній ділянці фронту, яка не мінялась з лютого 2022 року.

"Це результат серйозної помилки командування, яке віддало наказ про одночасну ротацію двох бригад в одному місці і без координації. В результаті ворог, який бачив операцію через свої розвідувальні безпілотники, скористався дезорганізацією і зайняв кілька позицій", – вважає український військовий аналітик Олександр Коваленко.

Український військовий експерт Євген Дикий зазначає, що невдача під Часовим Яром була прогнозованою, адже район каналу був повністю зрівняний з землею. Однак за його словами, те, що сталося під Торецьком, викликає набагато більше занепокоєння: "Прорив з Торецька може дозволити росіянам атакувати південний фланг Часів Яру, що значно ускладнить його оборону", – додав Дикий.

Експерт також звернув увагу на просування російських військ ще далі на південь, до дороги Т0504, одного з головних шляхів постачання Часів Яру. Він також прогнозує, що місто Красногорівка, де вже кілька місяців тривають вуличні бої, впаде "протягом одного-двох днів". Єдиною гарною новиною, на думку експерта, є те, що наступ у Харківській області не тільки зупинено, але й "росіяни зараз перебувають в обороні на цьому секторі. Вони були змушені посилити свої війська частинами з Донбасу. Ця невдача змусила їх відмовитися або принаймні відкласти на кілька місяців плани наступу на Сумську область".

ЗСУ знекровлюють

Автори зауважують, що неспроможність ЗСУ заблокувати російський наступ на Донбасі можна пояснити асиметрією сил. Російський контингент у кілька разів перевищує чисельність українських захисників, а російська вогнева міць є набагато більш руйнівною, незважаючи на відновлення постачання західних боєприпасів в Україну.

"Росія домінує в повітрі і в артилерії. Їхні тактичні літаки скидають на нас їхню головну ударну силу – велику кількість 250- і 500-кілограмових керованих авіабомб [КАБ]… Вони також стріляють термобаричними ракетами [ТОС-1]. Найсумніше, що вони обстрілюють нас зі своєї далекобійної артилерії, яку ми бачимо, але не можемо дотягнутися. Нам потрібні F-16 та зенітні системи якнайшвидше, щоб переломити ситуацію", – вважає Максим, офіцер з командного центру в Торецьку.

Він зазначив, що ворог, не маючи бронетехніки, зараз наступає виключно піхотою, використовуючи тактику, відому як "інфільтрація". Вона полягає в тому, що пари або загони солдатів рухаються на відстані 15 метрів один від одного. Вони розосереджені, щоб змусити витрачати багато боєприпасів з невеликим ефектом: "Ми будемо знекровлені, якщо західна допомога перестане надходити. Останнє, що нам потрібно, це щоб Франція раптово оголосила дефолт і перейшла до проросійського ультраправого уряду", – додав військовий.

Ситуація на фронті

Раніше УНІАН писав. що окупанти просунулись у восьми населених пунктах на Донбасі, водночас ЗСУ відтіснили ворога на Харківщині. Ворог просунувся у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки.

Останнім часом кількість зіткнень на фронті продовжує зростати. Так, середньодобове число зіткнень у травні було 122.1, в червні 124.5, а за липень вже 160.4.

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