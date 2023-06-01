На Бахмутському напрямку загарбники перейшли до оборони.

У боях на Бахмутському напрямку російські загарбники майже втратили наступальну ініціативу. Про це заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович повідомив на брифінгу в Military Media Center.

"Ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів", - наголосив Уршалович.

Водночас він відзначив, що російські окупанти значно збільшили кількість артилерійських обстрілів. При цьому за рахунок великої кількості штурмових загонів ворог протягом минулого тижня намагався просуватись на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках, але успіху не мав і зазнав втрат.

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Уршалович додав, що підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на цих напрямках, не допустили втрат територій.

Бої за Бахмут - що відомо

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут з минулого літа, за місто тривають важкі бої. 20 травня глава ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про остаточне захоплення міста. Водночас у ЗСУ стрверджують, що у Бахмуті залишаються осередки, непідконтрольні окупантам.

Сьогодні, 1 червня, речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська суттєво зменшили активність на Бахмутському напрямку фронту. За добу там зафіксували всього чотири боєзіткнення. Водночас росіяни прикривають свої ротації артилерійським вогнем. За цю добу ствольною та ракетною артилерією окупанти нанесли 436 ударів. при цьому ЗСУ наносили удари у відповідь, знищивши 60 і поранивши понад 100 окупантів.

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