Зазначимо, що він вже не вперше заявляє про вихід "вагнерівців" з міста-фортеці.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що в четвер, 1 червня, основна частина "вагнерівців" вийшла з Бахмута Донецької області в тил.

Відповідне відео опублікувала його прес-служба в Телеграм-каналі. Решта найманців, каже "кухар Путіна", вийдуть до 5 червня.

Наразі немає підтверджень виходу "вагнерівців" з Бахмута, Міноборони РФ про це мовчить. Повідомлень від української сторони теж поки не надходило.

Ситуація в Бахмуті

Наприкінці травня 2023 року Пригожин вже поспішив заявити про те, що його найманці нібито захопили Бахмут. Але незабаром з'явилося спростування української сторони - бої за місто-фортецю тривають.

Більше того, у ЗСУ заявляли, що Росія перекидає до Бахмута десантно-штурмові та мотострілкові війська.

31 травня в Міноборони України заявили, що, незважаючи на відносне затишшя по новинах з Бахмута, там в останні дні спостерігається значне посилення артилерійських обстрілів.

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