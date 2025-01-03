Попри це заявок на евакуацію стає все менше.

Часів Яр потерпає від постійних обстрілів та атак дронів з боку російських окупаційних військ. Про це розповів в етері "Еспресо" начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус.

"Ситуація в Часовому Яру залишається вкрай напруженою. Постійні бої та атаки роблять місто вкрай небезпечним. Українські військові тримають позиції та стримують наступ ворога, проте ситуація ускладнюється активним використанням ворожих дронів", - зазначив Чаус.

За його словами, цивільні, які залишилися в місті, намагаються вижити. Переважно у Часовому Ярі залишились містяни похилого віку. Більшість із них живуть на перших поверхах багатоповерхівок або в підвальних приміщеннях, оскільки обстріли росіян не припиняються.

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"Одна з найскладніших проблем - ворожі дрони. Учора літня людина знову загинула внаслідок скидів із дрона. Ворожі дрони фактично влаштовують "сафарі". Для них не має значення, чи людина просто йде вулицею, чи перебігає з підвалу до свого будинку. Але попри складну ситуацію, кількість заявок на евакуацію поступово зменшується", - підсумував начальник МВА.

Ситуація у Часовому Яру

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін розповів, що зараз відбувається у Часовому Яру та які сили російські окупанти там зосередили. Противник штурмує щодня, намагається брати наші позиції під своєю піхотною силою, окрім того не залишив спроби проникати крізь позиції наших бійців.

За даними ОСУВ "Хортиця" ворог зруйнував деякі позиції наших захисників у цьому місті.

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