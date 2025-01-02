Через труднощі ландшафту росіяни мало застосовують військову техніку.

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін розповів, що зараз відбувається у Часовому Яру та які сили російські окупанти там зосередили.

"На даний момент ситуація лишається непростою, противник штурмує щодня, намагається брати наші позиції під своєю піхотною силою, окрім того не залишив спроби проникати крізь позиції наших бійців, щоб накопичуватися в якихось руїнах в тилу. Однак жодна його тактика - ні штурми, ні ці речі з малими піхотними групами не є успішними, лінія фронту досі проходить по каналу Сіверський Донець - Донбас і противник не має тактичних і стратегічних успіхів на нашому напрямку", - сказав він в етері "Еспресо".

За словами Полухіна, через труднощі ландшафту росіяни мало застосовують військову техніку. Зокрема й тому, що їм потрібно перетнути канал Сіверський Донець - Донбас.

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"І саме тому їм потрібно спочатку доїхати через руїну мікрорайону Канал до цього саме каналу, потім ще переправитися, оскільки там немає переправ, котрі міг би спокійно подолати транспорт. Потім робити зупинки - я навіть не уявляю, як вони можуть це зробити насправді. І більшість техніки, котра проїжджає до каналу, знищується ще на підходах. Крім того, як вона знищується дронами на підходах, також у нас ще дуже успішно працюють мінні загородження, котрі наші хлопці ставлять", - поділився представник пресслужби 24-ї ОМБр.

Крім того, він прокоментував інформацію про руйнування позицій ЗСУ у Часовому Яру та Торецьку. Полухін пояснив, що це не означає прорив оборони або що росіяни зайшли на ці позиції.

"Звісно, що це означає, що піхота там не може бути. Але звісно, що є позиції для того, щоб далі обороняти цей рубіж. Треба розуміти, що в цьому є перевага міських боїв, оскільки є укриття практично всюди. Це і будинки, і є якісь підвали, де можна влаштовувати собі позиції, тому, звісно, що це не дає якусь критичну історію. Неприємна дуже історія, але не є критичною", - наголосив він.

За словами представника пресслужби, цього тижня зменшилась інтенсивність роботи КАБами. Щоправда, ворог досі використовує бомби по тилових містах. Особливо окупантів цікавлять Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та навколишні населені пункти. Однак по Часовому Яру авіація стала працювати менше. При цьому артилерія та дрони все ще активно використовуються.

Полухін зазначив, що на їхньому напрямку ворог зосередив військових, які проходили відповідне навчання і підготовку.

"Проти нас стоїть 98-ма десантна дивізія, також їм у підтримку постійно прикомандировують той чи інший підрозділ. Наскільки я знаю, зараз це одні з їхніх мотопіхотних, чи механізованих бригад, мотострілецьких. Це люди, які дійсно проходять підготовку, їх не відправляють новенькими, необстріляними на фронт, це люди, котрим дають час, котрим присвячують час на те, щоб підготуватися і спорядити. Це не є якоюсь критичною річчю, оскільки наші хлопці також не є недосвідченими, а люди, які вже тривалий час приймають бій активний під час активної фази війни", - підсумував він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У ЗСУ розповіли, що до межі міста Покровськ (Донецька область) росіяни не дійшли, але намагаються оточити місто через сусідні населені пункти. Покровськ є достатньо великим і укріпленим містом, тому йти "в лобовий штурм" противник не хоче.

Протягом останньої доби ворог просунувся в Кураховому Донецької області та на південних околицях цього міста.

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